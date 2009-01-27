Генсек РЄ був стурбований соціальним аспектом газової кризи

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС був стурбований впливом газової кризи на соціальний стан європейців.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Ця ситуація вразила багатьох людей в Європі. І це була складна ситуація не тільки для України, але й для багатьох людей в інших країнах Європи, які втратили роботу”, - сказав він.

Т.ДЕВІС також зазначив, що був стурбований тим, що на розв’язання українсько-російськоої газової кризи було витрачено так багато часу.

Як повідомляв УНІАН, в результаті українсько-російської газової кризи з 7 по 20 січня російський газ не поступав до Європи через Україну, що призвело до проблем в ряду європейських країн, які майже на 100% залежали від російського газу: Болгарії, Словаччини, країнах Західних Балкан.