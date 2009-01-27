Конференція донорів для української ГТС відбудеться 23 березня

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Європейська Комісія спонсоруватиме міжнародну донорську конференцію з модернізації української газотранспортної системи. Про це повідомив голова Єврокомісії Жозеф Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, Ж.БАРРОЗУ повідомив, що ця конференція відбудеться у Брюсселі 23 березня.

Він розповів, що ЄК готова провести переговори з міжнародними фінансовими установами, в тому числі МВФ та Світовим банком, щодо модернізації української ГТС з метою приєднання її до європейської мережі.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна зацікавлена в модернізації ГТС, хоча вона на сьогодні залишається однією з надійніших транспортних мереж в Європі.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що невдовзі відбудеться інтеграція української ГТС до оптового європейського ринку, а також приєднання української електричної системи до європейської.