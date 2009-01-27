Баррозу: газовий конфлікт не вплинув на вдіносини Україна-ЄС

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Українсько-російський газовий конфлікт не вплинув на розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Єврокомісії Жозеф Мануель БАРРОЗУ сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Брюсселі.

Як наголосив Ж.БАРРОЗУ, в нього немає жодних сумнівів у тому, що Україна не хотіла зривати поставки газу до Європи. Водночас, він зауважив, що був об’єктивний факт: російський газ через територію України не надходив до Європи, тому й виникла проблема довіри до України і Росії як до постачальників і транзитерів.

За словами Ж.БАРРОЗУ, у Європі розуміють, що ця ситуація виникла через проблеми у двосторонніх відносинах України та Росії.

«Тому ми не робимо ніяких негативних кроків», - сказав він, додавши, що Україна і ЄС хочуть поглиблювати свої відносини. За його словами, це відбуватиметься у багатьох напрямках, у тому числі у сфері енергетики. Зокрема, йтиметься про приєднання газової та електричної мереж України до Європи.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО знову наголосив, що Україна не зробила жодного кроку, аби припинити поставки російського газу до Європи. Він також відкинув будь-які звинувачення щодо крадіжок газу або неповних розрахунків за газ.

За словами Президента, Україна бере на себе гарантії забезпечення повного транзиту російського газу до Європи.