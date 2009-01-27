Путін вірить, що Обама не лобіюватиме вступ України та Грузії до НАТО

Москва. 27 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сподівається, що нова адміністрація США відмовиться від лобіювання вступу України і Грузії до НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уряду РФ, про це В.ПУТІН сказав в інтерв`ю ІА «Блумберг».

“Ми чуємо позитивні сигнали, що стосуються розширення НАТО. Ми вже звернули увагу на те, що в оточенні нового Президента США говорять про те, що можна забезпечити безпеку України і Грузії різними способами, і не обов`язково силами НАТО. Ми це вітаємо, і готові взяти участь у будь-якій дискусії, пов`язаній з опрацьовуванням найбільш оптимальних варіантів забезпечення міжнародної безпеки”, - сказав В.ПУТІН.