У Празі відбудеться засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ
22:32, 31 січня 2009Новини ЄС
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В ході засідання сторони планують обговорити відносини Україна-ЄС, а також поточні регіональні та міжнародні питання: “Східне партнерство”, енергетичні питання, відносини з Росією, Грузією та Білоруссю. По завершенню засідання, о 14-30, відбудеться прес-конференція.
Дата проведення: 5 лютого 2009 року Час початку: 10-00
Час початку: 10-00
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