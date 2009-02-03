Зміїний не впливає на делімітацію ВЕЗ між Україною та Румунією

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Міжнародний суд вважає, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України при визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в оголошеному сьогодні рішенні Міжнародного суду ООН в Гаазі.

“Врахування острова Змійний означало б юридичний перегляд географії”, - заявила Президент суду Розалін ХІГГІНС, зачитуючи рішення.