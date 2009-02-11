У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Вівіан Редінг

Прес-конференція буде присвячена європейському дню єдиного номеру екстреного виклику 112, якій Європа відзначає 11 лютого. В ході прес-конференції комісар також представить результати соціологічного дослідження щодо того, наскільки громадяни ЄС обізнані щодо існування номеру 112 та щодо їх вражень від користування цим номером. Єдиний номер екстреного виклику був запроваджений в ЄС в 1991 році.

Дата проведення: 11 лютого 2009 року Час початку: 11-30