У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити політичне послання до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) щодо того, як захистити молодь в умовах сучасної економічної кризи. Ключовим месиджем стане наголошення на тому, що освіта та підвищення кваліфікації мають стати важливим внеском у відновлення економіки та забезпечення тривалої соціально-економічної стабільності.

Дата проведення: 16 лютого 2009 року Час початку: 10-00