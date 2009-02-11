У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС
01:38, 11 лютого 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити політичне послання до засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) щодо того, як захистити молодь в умовах сучасної економічної кризи. Ключовим месиджем стане наголошення на тому, що освіта та підвищення кваліфікації мають стати важливим внеском у відновлення економіки та забезпечення тривалої соціально-економічної стабільності.
Дата проведення: 16 лютого 2009 року Час початку: 10-00
Час початку: 10-00
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter