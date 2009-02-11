Сенат Бельгії готовий посилити співпрацю з Верховною Радою

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Голова сенату Бельгії Анрі Де ДЕКЕР відзначає важливість посилення міжпарламентських зв’язків з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Україна є дуже важливою європейською країною, і саме тому важливо створити міцні зв’язки між нашими парламентами», - сказав він.

При цьому голова сенату Бельгії особливо зазначив важливість співпраці з урахуванням нинішньої складної ситуації в світі, викликаної економічною кризою.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні між сторонами відбувся історико-філософський диспут, в ході якого були обговорені питання щодо необхідних кроків для забезпечення стабільності та передбачуваності у світі.