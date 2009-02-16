Україна та ЄС координуватимуть дії в сфері малого бізнесу

Київ. 16 лютого. УНІАН. Україна і Єврокомісія підписали спільну декларацію про співпрацю у сфері підтримки малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і віце-президент Єврокомісії Гюнтер ФЕРХОЙГЕН сьогодні на прес-конференції в Києві після завершення переговорів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, підписання спільної декларації дасть змогу структурам Євросоюзу і Державному комітету з регуляторної політики і підприємництва України координувати дії у сфері підтримки політики малого і середнього бізнесу.

«Цей вид співпраці, який ми сьогодні розпочинаємо з підписання спільної декларації, не має ніяких обмежень, і Україна в цій співпраці є цілком рівноправним партнером», - сказав Г.ФЕРХОЙГЕН.

У той же час віце-президент Єврокомісії вважає, що між Україною і Європейським Союзом може здійснюватися взаємний обмін досвідом у сфері підтримки підприємництва.

«Підписання спільної декларації – це ще один крок до об`єднання нашої політики в цьому дуже важливому напрямку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.