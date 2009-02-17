У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту

В ході засідання депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Катеріни Батцелі (група соціалістичних партій, Греція) про ціни на продовольство в Європі, Марії Петре (група народних партій, Румунія) щодо забезпечення якості продовольства та гармонізації взаємного визнання стандартів та ряду інших.

Дата проведення: 17 лютого 2009 року Час початку: 09-00