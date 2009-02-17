У Брюсселі розпочнеться формальне засідання Європарламенту з Президентом Чехії Вацлавом Клаусом

В ході засідання В.КЛАУС виступить перед депутатами з доповіддю, а також відповість на запитання. В ході візиту В.КЛАУСА до Європарламенту, запланована також його зустріч з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом Пьоттерінгом о 10-30.

Дата проведення: 19 лютого 2009 року Час початку: 11-00