У Брюсселі розпочнеться формальне засідання Європарламенту з Президентом Чехії Вацлавом Клаусом
00:23, 17 лютого 2009Новини ЄС
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В ході засідання В.КЛАУС виступить перед депутатами з доповіддю, а також відповість на запитання. В ході візиту В.КЛАУСА до Європарламенту, запланована також його зустріч з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом Пьоттерінгом о 10-30.
Дата проведення: 19 лютого 2009 року Час початку: 11-00
Час початку: 11-00
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