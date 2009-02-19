У газовому конфлікті Росія переслудівала політичні сили

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ наголошує, що у газовому конфлікті Росія переслідувала політичні цілі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 18 лютого на слуханнях “Енергетична безпека для Європи”, організованих групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Мені здається особисто, що, на жаль, Росія користується своїм монопольним становищем відносно України в цій найскладніший січневий період. Для чого? Для вирішення власних політичних завдань, а не для того, щоб вирішити якісь свої економічні проблеми”, - сказав він.

Посол наголосив на тому, що під час останнього українсько-російського газового конфлікту інші постачальники газу до Європи, такі як Норвегія та Алжир, не припиняли постачань газу і навіть не підвищували ціни на нього. Посол також навів приклад торгівельних відносин Росії та Туркменістану. А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що не зважаючи на заявлені Росією обсяги закупівлі в 40 млрд. кубометрів газу у Туркменістану, сторони ще не визначили його ціни. Однак, при цьому, зазначив Посол, постачання газу не припинялося.

У зв’язку з цим А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ зазначив, що для Євросоюзу практично не можливо отримати стовідсоткові гарантії надійності постачання енергоносіїв. Водночас, Посол висловив переконання у тому, що діалог між ЄС та Росією і Україною може сприяти забезпеченню надійності дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.