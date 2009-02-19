Єврокомісія не знає, як оцінити газові контракти з Росією

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Єврокомісія поки не знає, що відповісти Україні на прохання оцінити газові угоди з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Зараз тривають внутрішні розмірковування в Єврокомісії. І, наскільки мені відомо, сам Президент Єврокомісії поки ще не визначився з відповіддю”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Комісія не має і відповідного досвіду для оцінки такого роду контрактів.

“Ми не маємо референтних цін, оскільки не знаємо, навіть, змісту угод, що укладаються європейськими компаніями з постачальниками газу”, - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо того, чи означає це, що внутрішні дискусії в Комісії точаться на тему форми відмови Україні, представник Єврокомісії відповів негативно.

“Ми маємо певні політичні зобов’язання перед Україною”, - сказав він.

“Але ми поки не можемо сказати, чи можемо ми таким чином втручатися в ситуацію”, - додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО передала представникові Єврокомісії Жозе Мануелю Пінту ТЕЙШЕРУ звернення до Єврокомісії з проханням дати експертну оцінку газовим контрактам, підписаним НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 19 січня цього року.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що про можливість проведення такої експертизи вона говорила 7 лютого в Мюнхені з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ. Прем`єр-міністр зазначила, що у неї немає сумнівів в якості підписаних документів, однак, враховуючи, що якість документів активно критикується в Україні, «потрібно дати змогу перевірити ще раз ці документи».

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.