У Брюсселі розпочнеться неформальне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)

10:01, 21 лютого 2009
Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують обговорити питання подолання фінансової кризи, обмінятися досвідом та обговорити можливі нові законодавчі та інші ініціативи для відновлення економіки. По завершенню, орієнтовно о 16-00, відбудеться прес-конференція президентства ЄС за підсумками самміту.

Дата проведення: 1 березня 2009 року.

Час початку: 13-00

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