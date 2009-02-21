У Брюсселі розпочнеться неформальне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)
10:01, 21 лютого 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують обговорити питання подолання фінансової кризи, обмінятися досвідом та обговорити можливі нові законодавчі та інші ініціативи для відновлення економіки. По завершенню, орієнтовно о 16-00, відбудеться прес-конференція президентства ЄС за підсумками самміту.
Дата проведення: 1 березня 2009 року. Час початку: 13-00
Час початку: 13-00
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter