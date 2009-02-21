У Брюсселі розпочнеться неформальне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)

В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують обговорити питання подолання фінансової кризи, обмінятися досвідом та обговорити можливі нові законодавчі та інші ініціативи для відновлення економіки. По завершенню, орієнтовно о 16-00, відбудеться прес-конференція президентства ЄС за підсумками самміту.

Дата проведення: 1 березня 2009 року. Час початку: 13-00