У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер

В ході прес-конференції комісар представить ряд ініціатив Єврокомісії щодо розвитку проектів боротьби з кліматичними змінами на регіональному рівні. Загальна сума фондів, які має Єврокомісія на проекти в області захисту навколишнього природного середовища в рамках політики схожості становить 105 млн. євро.

Дата проведення: 9 березня 2009 року Час початку: 11-30