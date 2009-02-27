У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер
21:01, 27 лютого 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить ряд ініціатив Єврокомісії щодо розвитку проектів боротьби з кліматичними змінами на регіональному рівні. Загальна сума фондів, які має Єврокомісія на проекти в області захисту навколишнього природного середовища в рамках політики схожості становить 105 млн. євро.
Дата проведення: 9 березня 2009 року Час початку: 11-30
Час початку: 11-30
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