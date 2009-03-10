Реклама побутової техніки має містити дані про енергоспоживання

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту виступає за те, щоб реклама побутової техніки містила в собі інформацію про енергоспоживання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті доповіді Анні ПОДІМАТА (група соціалістичних партій, Греція), схваленому на засіданні Комітету 9 березня.

На переконання депутатів, зазначення в рекламі технічних особливостей холодильників, пральних машин, електричних та газових плит обсягів споживання ними енергоресурсів дасть можливість споживачам краще оцінювати операційні витрати на утримування цих побутових приборів.

В майбутньому, переконані депутати, схожа інформація має стосуватися всіх приборів, що споживають енергоресурси незалежно від того, чи використовуються вони в домогосподарствах, чи в промислових цілях. Крім того, маркування впливу на енергоспоживання повинно в майбутньому відноситися і до товарів, які напряму не споживають енергоресурси, але мають вплив на загальний обсяг споживання, такі як будівельні матеріали, вікна, зовнішні двері тощо.

У рекламі технічних характеристик побутової техніки, на переконання депутатів, має зазначатися або обсяг споживання енергоресурсів, або обсяг економії енергоресурсів на підставі класу енергоспоживання, якій присвоєно тим чи іншим приборам побутової техніки.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у квітні.