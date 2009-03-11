В 4 кварталі в ЄС зафіксовано дефіцит платіжного балансу

Брюссель. 11 березня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит платіжного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в IV-му кварталі 2008 року становив 21,0 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У четвертому кварталі 2007 року дефіцит платіжного балансу становив 14,2 млрд. євро, в третьому кварталі 2008 року – 60,8 млрд. євро.

Водночас, за даними Євростату, в IV-му кварталі 2008 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 23,0 млрд. євро, проти 19,7 млрд. євро в четвертому кварталі 2007 року та 19,3 млрд. євро – в третьому кварталі 2008 року.