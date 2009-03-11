Україна бере участь у конференції по боротьбі з кіберзлочинністю

Київ. 11 березня. УНІАН. Делегація України бере участь у міжнародній конференції щодо співробітництва у боротьбі проти кіберзлочинності. Конференція відбувається у Стразбурзі (Французька Республіка).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу України, до складу української делегації увійшли представники Держфінмоніторингу, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Державної митної служби.

Проведення конференції спрямовано на прийняття узгоджених дій у світовому масштабі для протидії кіберзлочинності як загрозі національної безпеки кожної країни.

У ході конференції учасники обговорять також питання щодо сучасних тенденцій та інновацій ІТ-ринку; способи та методи використання інноваційних технологій з метою скоєння таких кіберзлочинів як кібер-тероризм, кібер-екстремізм, кібер-шахрайство та відмивання коштів; створення різноманітних захисних стратегій для запобігання таким злочинам.

Крім того, увага буде зосереджена на питаннях щодо використання спеціальних технологій з метою виявлення та розслідування кіберзлочинів; гармонізації підходів різних країн та розроблення спільної політики як частини стратегії боротьби з кіберзлочинністю; розроблення національного законодавства, узгодженого з міжнародними нормами права; активізації міжнародного співробітництва з метою удосконалення міжнародно-правового механізму регулювання сфери високих технологій.

Як зазначив голова Держфінмоніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, для ефективної боротьби з кіберзлочинністю на міжнародному рівні варто здійснювати цілеспрямовані і скоординовані заходи з метою практичних розробок запобігання багатьох видів нових кіберзлочинів.

За його словами, ці механізми мають бути доступними на міжнародному рівні для налагодження постійного обміну інформацією щодо шляхів, методів розпізнавання, захисту та боротьби з кіберзлочинністю. Крім того, вважає він, варто більш активно розвивати партнерські відносини між органами державного управління та приватним сектором.