В 2008 році в Європі менше ночували в готелях

Брюссель. 11 березня. УНІАН. В 2008 році кількість ночей, проведених туристами в готелях ЄС скоротилася на 0,5% порівняно з 2007 роком.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Євростаті.

Згідно з повідомленням, загалом протягом 2008 року туристи провели в готелях та схожих закладах 1578 млн. ночей, що на 0,5% менше, ніж в 2007 році. При цьому, кількість ночей, проведених в готелях резидентами країни у своїй власній країні залишалася стабільною, водночас кількість ночей, проведених в готелях туристами з інших країн зменшилася на 1,1%.

В Євростаті зазначають, що протягом січня-квітня 2008 року спостерігалося зростання кількості проведених ночей в готелях на 1,6% порівняно з відповідним періодом попереднього року, у травні-серпні – зниження на 0,5%, а у вересні-грудні – падіння на 3,2%.

Серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання кількості проведених ночей в готелях в 2008 році зареєстровано в Словаччині (7,7%), Польщі (4,7%) та Латвії (4,6%). Найбільше зниження – на Кіпрі (-4,8%), в Греції (-4,6%) та Нідерландах (-4,1%).