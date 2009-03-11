Квитки на ”Євробачення-2009” з`являться 16 березня

Москва. 11 березня. УНІАН. 16 березня о 9:00 за київським часом, у відкритий продаж надійдуть квитки на шоу пісенного конкурсу «Євробачення-2009», які відбудуться в московському СК «Олімпійський» з 11 до 16 травня за участю 43 країн.

Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, вартість квитків на денні та вечірні концерти становитиме від 300 (близько 9 дол.) до 1 800 рублів (близько 51 дол.), вартість квитків на півфінали від 800 (близько 23 дол.) до 20 000 рублів (близько 571 дол.), вартість квитків на фінал – від 1 000 (близько 29 дол.) до 30 000 рублів (близько 857 дол.).

На кожному шоу в СК «Олімпійський» у рамках «Євробачення-2009» зможуть бути присутніми близько 20 тис. глядачів.

Починаючи з 10:00 16 березня квитки можна буде забронювати та придбати через офіційний контакт-центр (+7 495 363 6060) , на сайті www.eurovision.1tv.ru, у касах СК «Олімпійський», а також у офіційних квиткових партнерів конкурсу: Parter.ru, Kontramarka.ru, Ticketland (міські каси Москви), Kassir.ru, Concert.ru, Showtrade.

Організатори звертають особливу увагу на те, що квитки мають кілька ступенів захисту (зокрема прихованих), серед яких – голограма та штрих-код з інформацією про час, ряд і точне місце в залі. Достовірність квитків встановлюватиметься електронними зчитувальними пристроями на вході в «Олімпійський».

Концертна програма «Євробачення-2009» містить 12 шоу (всі – з живим звуком, костюмами, сценічними та іншими спецефектами):

11 травня, початок о 14:00 мск – перший денний концерт першого півфіналу

11 травня, початок о 20:00 мск – вечірній концерт першого півфіналу

12 травня, початок о 17:00 мск – другий денний концерт першого півфіналу

12 травня, початок о 22:30 мск – ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ

13 травня, початок о 14:00 мск – перший денний концерт першого півфіналу

13 травня, початок о 20:00 мск – вечірній концерт першого півфіналу

14 травня, початок о 17:00 мск – другий денний концерт першого півфіналу.

14 травня, початок о 22:30 мск – ДРУГИЙ ПІВФІНАЛ.

15 травня, початок о 14:00 мск – перший денний концерт фіналу

15 травня, початок о 20:00 мск – вечірній концерт фіналу

16 травня, початок о 16:00 мск – другий денний концерт фіналу

16 травня, початок о 22:00 мск – ФІНАЛ.