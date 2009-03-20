У Німеччині розпочинається фестиваль українського кіно

Вінниця. 20 березня. УНІАН. З 20 по 24 березня 2009 року в Німеччині проходитиме Фестиваль українського кіно.

В рамках Фестивалю Дні українського кіно вперше пройдуть у Кельні, Висбадені й Мюнхені, повідомили УНІАН в прес-службі компанії Nemiroff.

Глядачам Німеччини буде представлена програма із семи повнометражних і збірника короткометражних фільмів: картин української кінокласики й сучасних робіт.

Відкриє Фестиваль 20 березня фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», одна з найяскравіших картин української класики.

Протягом наступних чотирьох днів громадськості Кельна будуть представлені фільми: 21 березня - «Два в одному» (Кіра МУРАТОВА), «Кастинг» (Олександр ШАПІРО), 22 березня - «Владика Андрій» (Лесь ЯНЧУК), Збірник короткометражних стрічок 2006-2009 років, 23 березня - «Маленьке життя» (Олександр ЖОВНА), «Сафо» (Роберт КРОМБІ) та 24 березня - «Райські птахи» (Роман БАЛАЯН), «Тіні забутих предків».

Після кожного сеансу організатори Днів українського кіно будуть проводити короткі творчі зустрічі авторів із глядачами, на яких кожний бажаючий зможе більш детально ознайомитись з українським кіномистецтвом, довідатись про його історію, спадщину, новинки та ін.

Ключовим фільмом програми стане показ 22 березня картини С.БУКОВСЬКОГО про Голодомор 1932-33 років - «Живі». Цього року ця кінострічка була представлена на Європейському кіноринку в рамках кінофестивалю ”Берлінале-2009” і викликала особливий інтерес глядачів і кінокритиків різних країн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році Українська кінофундація разом з Nemiroff провели Дні українського кіно в Польщі й у Франції, а також сприяли участі українського кіно в провідних світових кінофорумах (Канський кінофестиваль, Berlinale, Московський міжнародний Кінофестиваль).