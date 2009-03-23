Виконання Україною зобов`язань ”газової” декларації - найважливіше

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує на важливості імплементації декларації, котру буде підписано за підсумками інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар заявила сьогодні у Брюсселі, відкриваючи Міжнародну інвестиційну конференції з модернізації української газотранспортної системи.

«Ми всі розуміємо, що угода буде лише початком, бо ми повинні зробити так, щоб підписана угода виконувалася», - сказала вона.

«Імплементація - це головне», - додала комісар.

Вона наголосила на тому, що якщо Україна триматиме взяті на себе зобов’язання, то вона, у свою чергу, зробить все для виконання зобов’язань взятих на себе європейською стороною.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками конференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” очікується підписання Спільної декларації ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, що визначатиме основу надання інвестицій.