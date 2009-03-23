Росія хоче підписати тристоронню угоду з ЄС і Україною про газ

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Росія заявляє про принципову домовленість з Європейською комісією про необхідність підписання політичного документа разом з Україною про принципи співпраці в газовій сфері.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО сьогодні на прес-конференції.

«Документ політичного рівня між Російською Федерацією, ЄС і, можливо, Україною, який встановлюватиме принципи співпраці», - сказав він, додавши: «Коли ми поставили таке питання – вони погодились. Це дуже важливий підсумок сьогоднішнього дня».

За словами міністра, Росія розраховує, що політичний діалог з Європейським Союзом про модернізацію української газотранспортної системи буде продовжено.

У свою чергу, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ відзначив, що російська сторона запропонувала Єврокомісії якомога швидше створити робочу групу, яка займатиметься оцінкою ризиків при модернізації української ГТС, а також вибором пріоритетів.

«Ця пропозиція Єврокомісії також була підтримана», - сказавши В.ГОЛУБЄВ.