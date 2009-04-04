У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля

15:52, 04 квітня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить позицію Єврокомісію напередодні міністерської конференції Болонського процесу, яка відбудеться в Бельгії 28-29 квітня, та результати опитування студентів щодо їх точки зору на реформу вищої освіти.

Дата події: 22 квітня 2009 року

Час початку: 11-00.

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