У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля
15:52, 04 квітня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить позицію Єврокомісію напередодні міністерської конференції Болонського процесу, яка відбудеться в Бельгії 28-29 квітня, та результати опитування студентів щодо їх точки зору на реформу вищої освіти.
Дата події: 22 квітня 2009 року Час початку: 11-00.
Час початку: 11-00.
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