Янкович не задоволений тим, як ЄС лібералізує візовий режим

Київ. 6 квітня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює занепокоєння у зв’язку із безсистемним підходом Європейського Союзу до питання лібералізації візового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Гансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ у Києві.

Зокрема, лідер Партії регіонів назвав візит президента Європарламенту до Києва визначною подією як для держави в цілому, так і для Верховної Ради.

Звертаючись до Г.ПЬОТТЕРІНГА, В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що якнайскоріше підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом дозволить вирішити багато проблемних питань, які існують у відносинах сторін.

«Перш за все, одне з питань, яке є найбільш чутливим, – це візовий режим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що його політична сила нещодавно звернулася до Європейської комісії з «великим проханням терміново розглянути це питання».

«Тому що від його вирішення залежить доля багатьох українців, які не мають сьогодні можливості своєчасно виїхати до країн ЄС», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.