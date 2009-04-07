Встановити, скільки загине українців від землетрусу в Італії неможливо

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Визначити точне число українців, потерпілих від землетрусу в Італії буде неможливо.

Таку думку висловила УНІАН головний редактор “Української газети в Італії” Маріанна СОРОНЕВИЧ.

“За три дні до трагічних подій карабінери провели масштабну акцію з контролю над імміграцією в Фучіно, одному з районів регіону Абруццо. Військові побували у закинутих будинках, що часто дають притулок іноземцям. 30 зі 100 перевірених там осіб не мали дозволу на проживання”, - зазначила М.СОРОНЕВИЧ.

За її словами, Абруццо – регіон неподалік від Риму з відносно низькою густотою населення і невеликою пропозицією на ринку праці, однак роботу знайти можна: доглядати за людьми похилого віку, працювати в сільському господарстві, зокрема, випасати та доглядати худобу.

Водночас, лише нещодавно місцева влада замислилися над створенням Центру прийому іноземців у Васто – містечку на півдні регіону.

“Скільки нелегальних, ніде не зареєстрованих громадян інших країн поховано у руїнах закинутих будинків? Привидів не можна порахувати”, - зазначила М.СОРОНЕВИЧ.

За її словами, про осіб, що працювали в домашньому господарстві, буде заявлено до органів влади, навіть, якщо вони працювали нелегально. Водночас, додала головний редактор “Української газети в Італії”, не факт, що вдасться встановити особи всіх загиблих.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу в регіоні Абруццо, що стався в ніч з 5 на 6 квітня стався землетрус магнітудою 5,8 бали за шкалою Ріхтера. Кількість загиблих сягнула 200 осіб, сотні поранених, 70 тис. осіб залишилися без домівок. Сьогодні в МЗС України повідомили про загибель однієї 8-ми річної українки.