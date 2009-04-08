ЄК хоче покращити ефективність допомоги країнам, що розвиваються

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Єврокомісія пропонує ефективніше витрачати гроші на допомогу країнам, що розвиваються.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та розвитку Луї МІШЕЛЬ, представляючи нове комюніке Єврокомісії для Ради ЄС та Європарламенту.

“Ми маємо надавати допомогу більш ефективно”, - заявив Ж.БАРРОЗУ, зазначивши, що до 2010 року загальний обсяг допомоги країнам, що розвиваються, має сягнути 0,56% загального національного доходу ЄС. На сьогодні цей показник становить лише 0,40%.

“Якщо у нас криза – це синонім слову безробіття, що також не дуже добре, то в країнах, що розвиваються, криза – це синонім нестабільності, жебрацтва та інколи, навіть, смерті”, - зазначив Л.МІШЕЛЬ.

Комісар звернув увагу на те, що в останній час спостерігається зростання надання допомоги країнам, що розвиваються з боку країн-членів ЄС. Так, за його словами, якщо до розширення ЄС загальна допомога становила 0,42% загального національного доходу 15 країн-членів, то за підсумками минулого року, допомога становила 0,40% 27-ми країн-членів, або 49 млрд. євро.

“Пам’ятаєте, кілька років тому подейкували, що через розширення Європа замкнеться на собі. Але насправді відбулося навпаки і допомога зросла”, - зазначив з цього приводу Ж.БАРРОЗУ.

Загалом, за даними комісара з питань гуманітарної допомоги та розвитку, з 2004 по 2008 роки обсяг допомоги в номінальних цифрах країнам, що розвиваються зріс з 37 до 49 млрд. євро на рік. При цьому, загальна частка ЄС в наданні допомоги країнам, що розвиваються, за цей період часу зросла з 54% до 59%.

Водночас, Л.МІШЕЛЬ наголосив, що своїм Комюніке Єврокомісія не пропонує додаткових грошей, а, в першу чергу, пропонує більше ефективне використання наявних. На переконання комісара, пропозиції Єврокомісії дадуть можливість покращити ефективність використання 7 млрд. євро на рік із загальної суми грошей. Але для цього потрібна більша координація зусиль на європейському рівні, додав комісар.