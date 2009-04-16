Київський зоопарк не може бути включений до Європейської асоціації

Київ. 16 квітня. УНІАН. Київський зоопарк не готовий до повернення в Європейську асоціацію зоопарків та акваріумів (ЕАZА) найближчими роками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив президент організації по захисту тварин Великої Британії Джон РУЕЙН, посилаючись на результати нещодавнього відвідування міжнародними фахівцями столичного зоопарку.

“Ми знаємо, що Київський зоопарк дуже хоче негайно повернутися (у ЕАZА – УНІАН). І новий менеджмент зоопарку повинен знати про те, що йому треба зробити, які вимоги поставлені, щоб повернутися. Поки що ми не бачимо підстав для цього. Ми перевірили, приїжджаючи сюди. Ми вас запевняємо, що немає жодних підстав для повернення найближчим часом”, - сказав Дж.РУЕЙН.

Він нагадав, що Європейська організація зоопарків і акваріумів два роки тому виключила зі свого складу Київський зоопарк за жорстоке ставлення до тварин і негуманне поводження з тваринами в цілому.

“Ми радили виключити тоді зоопарк з членства. Це сталося”, - заявив Дж.РУЕЙН.

Зараз, за його словами, зоопарку під постійним контролем ЕАZА.

“Поки сфера захисту тварин не буде поставлена у відповідність до вимог європейських стандартів, чого зараз немає у Київського зоопарку, він є і буде повністю ізольованим на європейській арені, а звідти - у світі, тому що Київський зоопарк має дуже погану репутацію”, - заявив британський фахівець.

За його словами, зараз організовано дуже чіткий контроль за зоопарком з боку міжнародних експертів.

“Той контроль, який ми бачили, говорить, що Київський зоопарк не готовий до повернення найближчими роками”, - прокоментував Дж.РУЕЙН ситуацію на сьогодні.

Стосовно двох спеціалістів-зоологів з Великої Британії, які долучились до робіт з розвитку Київського зоопарку - Стівена ПІЛЧЕРА та Анни ВЕСТБЕРІ, - він зауважив, що не знає цих людей особисто, але з ними зустрічався директор ЕАZА, який не озвучував свою позицію відносно цих двох британців.

“Але той, якого вам представляють як найбільшого фахівця в світі і околицях, працював у Великій британії як просто доглядач за тваринами. Я сподіваюся, що він буде намагатися допомогти настільки, наскільки він компетентний, але це не той рівень”, - сказав Дж.РУЕЙН.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня у прес-службі Київського зоопарку повідомили, що Київський зоологічний парк відвідала офіційна делегація від Євроазіатської регіональної асоціації зоопарків і акваріумів (EARAZA). Учасники делегації відзначили позитивні зміни у зоопарку за останній рік, у зв’язку з чим у столичному зоопарку сподіваються на дострокове повернення вже наприкінці цього року до складу Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, членами якої є понад 260 зоопарків та акваріумів з 34 країн.

26 березня прес-служба Київського зоопарку повідомила, що для продовження впровадження міжнародних та європейських стандартів в управлінні зоологічною колекцією та створення нових сучасних експозицій до колективу Київського зоопарку приєднались два досвідчених спеціалісти-зоологи з Великої Британії - Стівен ПІЛЧЕР та Анна ВЕСТБЕРІ.

Згідно з офіційною інформацією прес-служби підприємства, С.ПІЛЧЕР разом зі своєю командою протягом останніх двох років працював в одному з британських зоопарків, що перебував у занепаді. В результаті їхньої роботи, зоопарк став сучасним і нині відповідає всім існуючим європейським стандартам. С.ПІЛЧЕР чудово володіє методиками утримання тварин в штучно створених умовах. В минулому він працював в кращих зоопарках Великої Британії, таких як зоопарк на острові Джерсі (зоопарк Джеральда Дарела) і зоопарку Пейнтон. Що стосується А.ВЕСТБЕРІ, то за даними прес-служби Київського зоопарку, вона є провідним спеціалістом з організації менеджменту, ведення системи реєстрації тварин, з відповідності роботи зоопарку законодавчим вимогам, організації ветеринарної та освітньої діяльності.