Україна може брати участь в силах негайного реагування НАТО

Київ. 17 квітня. УНІАН. Україна має унікальні можливості для участі у Силах негайного реагування НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джампаоло Ді ПАОЛА сьогодні на прес-конференції в Києві.

У зв’язку з цим начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО нагадав, що раніше Україна запропонувала свою участь у Силах негайного реагування НАТО і отримала в цьому воєнно-політичну підтримку від Альянсу.

“Ми сьогодні готуємо підрозділ військово-транспортної авіації, підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту до участі у Силах негайного реагування НАТО на рівні 2011-2012 років”, - сказав С.КИРИЧЕНКО, додавши, що перший підрозділ ЗСУ вже до кінця 2010 року буде повністю готовий за стандартами НАТО і взаємосумісним з відповідними підрозділами країн-членів альянсу.

Адмірал Д. Ді ПАОЛА зазначив, що принцип формування Сил негайного реагування НАТО грунтується на тому, що кожна з країн-учасниць повинна запропонувати свою особливу форму участь у цій військовій структурі.

“Україна має унікальні можливості для участі у Силах негайного реагування НАТО, яких не мають інші держави”, - наголосив голова Військового комітету НАТО.

Він, зокрема, зазначив, що Альянс зацікавлений у стратегічних авіаційних транспортних перевезеннях, підрозділах радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також вертольотах, які для може запропонувати Україна.