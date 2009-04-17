У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля

21:28, 17 квітня 2009
Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить нову стратегію ЄС для молоді: “Молодь – інвестування та надання власті”, розраховану на наступні 10 років. Нова стратегія матиме на меті досягнення трьох основних цілей: створення більших можливостей в освіті та працевлаштуванні, покращення участь молоді в суспільному житті, посилення солідарності молоді та суспільства.

Дата події: 27 квітня 2009 року

Час початку: 12-15.

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