У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля

В ході прес-конференції комісар представить нову стратегію ЄС для молоді: “Молодь – інвестування та надання власті”, розраховану на наступні 10 років. Нова стратегія матиме на меті досягнення трьох основних цілей: створення більших можливостей в освіті та працевлаштуванні, покращення участь молоді в суспільному житті, посилення солідарності молоді та суспільства.

Дата події: 27 квітня 2009 року Час початку: 12-15.