В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

В ході прес-конференції комісар весняний економічний прогноз щодо основних макроекономічних показників: ВВП, інфляції, безробіття тощо. Останній прогноз Єврокомісія оприлюднювала у січні. Згідно з ним передбачалося падіння ВВП в 2009 році на 1,9% в зоні євро та на 1,8% в СС-27, але зростання в 2010 році на 0,4% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27.

Дата події: 04 травня 2009 року Час початку: 11-30.