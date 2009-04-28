В Італії загинула українка

Київ. 28 квітня. УНІАН. Генеральне консульство України в Неаполі підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про вбивство 27 квітня ц.р. у м. Кьяравалле Сентрале (Калабрія) громадянки України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За даними місцевих правоохоронних органів, у момент збройного нападу українка разом зі своїм чоловіком, громадянином Італії, перебувала в автомобілі. Зловмисники відкрили вогонь із гвинтівки з іншого автомобіля. Правоохоронці припускають, що головним об’єктом нападу був саме італійський громадянин. Не виключається, що громадянка України загинула випадково. У даний час тіло української громадянки знаходиться в морзі м. Кьяравалле Сентрале, де має бути проведена судово-медична експертиза.

Консульська установа підтримує зв’язок з представниками італійських правоохоронних органів та з матір’ю загиблої, яка разом з трьома дітьми покійної перебуває в Італії.

Справа перебуває на контролі в Генконсульстві України в Неаполі, Посольстві України в Італії та в Департаменті консульської служби МЗС України.