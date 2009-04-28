МЗС радить українцям думати, чи варто їхати туди, де є свинячий грип

Київ. 28 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України враховувати існуючу ситуацію з поширенням вірусу Н1N1 (свинячого грипу) при плануванні поїздок до країн, де виявлено це захворювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у зв’язку з поширенням у багатьох країнах світу вірусу „свинячого грипу” міністерство доручило закордонним дипломатичним установам України відстежувати ситуацію в країнах акредитації.

Дипустановам доручено також встановити контакт зі спеціальними службами країни перебування та оперативно інформувати МЗС про виявлені факти зараження людей вірусом свинячого грипу.

Закордонні дипустанови інформуватимуть про ситуацію громадян України, які тимчасово або постійно перебувають у країні акредитації.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня. УНІАН. Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підвищила рівень загрози поширення свинячого грипу до четвертого (всього їх шість).

Хворих з підозрою на свинячий грип виявлені у багатьох країнах світу. Загинуло понад 150 осіб.