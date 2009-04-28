Німеччина надасть Україні технічну допомогу

Київ. 28 квітня. УНІАН. Уряди України та Німеччини підписали протокол щодо продовження економічної співпраці та надання ФРН технічної допомоги нашій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, документ за підсумками 4-го засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва підписали віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ та державний секретар Федерального міністерства економіки та технологій Бернд ПФАФФЕНБАХ.

За словами Б.ПФАФФЕНБАХА, протягом дводенного засідання групі вдалося розробити програму економічної кооперації та визначити пакет економічних заходів, які в багатосторонньому і односторонньому порядку вживатимуть Україна та Німеччина для розвитку співробітництва між країнами.

Він також зазначив, що уряд Німеччини «має тверду волю підтримувати Україну на її шляху до європейської інтеграції».

У свою чергу, Г.НЕМИРЯ підкреслив, що підписаний протокол вперше містить чіткі часові рамки та певні економічні показники. Він повідомив, що українські та німецькі фахівці визначили найбільш пріоритетними питання співпраці у сфері енергетики та енергозберігаючих технологій, модернізації транспортної галузі України та житлово-комунальне господарство нашої держави.

Крім цього, за його словами, німецька сторона пообіцяла допомогти Україні запровадити європейські стандарти і норми у житловому і промисловому будівництві, а також сучасні технології в сільському господарстві.

«Сам факт нинішньої зустрічі є свідченням довіри Німеччини до України. Це свідчить, що поряд з міжнародними організаціями, Світовий банк, МВФ, ЄБРР тощо, сьогодні є політична воля до розвитку співпраці між Німеччиною та Україною на двосторонньому рівні», - сказав Г.НЕМИРЯ