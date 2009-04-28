У Швейцарії вибухнув контейнер зі зразками свинячого грипу

Київ. 28 квітня. УНІАН. Контейнер зі зразками вірусу грипу вибухнув під час залізничного транспортування в Швейцарії; при цьому одна людина зазнала поранень, але небезпеки для людей немає, повідомила поліція Швейцарії, передає Рейтер.

У контейнері знаходилися пробірки зі зразками вірусу свинячого грипу, але штаму, відмінного від H1N1, який вже забрав життя 150 людей у Мексиці й став причиною захворювань у США, Канаді, Іспанії та Великій Британії

Контейнер був призначений для Швейцарського національного центру грипу в Женеві, де вчені розробляють тест-системи для діагностики грипу у людей.

Вибух стався через реакцію сухого льоду, яким було обкладено контейнер для підтримки необхідної температури. Внаслідок вибуху було поранено жінку.

Після консультації з вірусологами поїзд було зупинено.

Вірусологи вважають, що зразки, що містилися в контейнері, не являють небезпеки для людини, повідомляє поліція.