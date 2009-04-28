Україна та Угорщина підписали ряд двосторонніх документів

Київ. 28 квітня. УНІАН. У рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорщини у присутності глав двох держав – Віктора ЮЩЕНКА та Ласло ШОЙОМА - відбулася церемонія підписання двосторонніх документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, підписано Угоду між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства та розвитку регіонів Угорщини про співпрацю у сфері сільського господарства.

Згідно з угодою, відповідні підрозділи міністерств обох країн, до обов`язків яких входять розгляд конкретних проектів, програм спільної діяльності й виконання спільних заходів щодо співпраці, здійснюватимуть роботу з зовнішньоекономічного співробітництва за такими напрямками: рослинництво, насінництво; охорона прав на сорти рослин; тваринництво, покращення племінного поголів`я тварин, а також створення сприятливих умов щодо селекційної роботи в тваринництві; харчова та переробна промисловість; біопаливо та біоенергетика; створення ефективних ринкових структур; торгівля сільськогосподарською та харчовою продукцією на взаємовигідній основі; сільськогосподарські дослідження, освіта, навчання та підвищення кваліфікації профільних спеціалістів.

З української сторони План консультацій підписав міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК, з угорської - міністр сільського господарства та розвитку регіонів Угорщини Й.ГРАФ.

Також підписано План консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Угорської Республіки на 2009-2010 роки

Мета проведення консультацій – обмін думками щодо ключових питань міжнародного співробітництва та поглиблення взаємодії у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.

План консультацій, який підписується у розвиток попереднього на 2008 рік, розрахований на два роки і передбачає проведення зустрічей як на рівні заступників міністра/державних секретарів, так і на рівні директорів/генеральних директорів департаментів.

З української сторони План консультацій підписав в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО, з угорської - Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини В.САБО.