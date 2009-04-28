Угорщина сподіваєтся отримувуати від України весь газ

Будапешт. 28 квітня. УНІАН. Угорщина сподівається на виконання Україною своїх зобов’язань щодо транзиту газу до цієї країни у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу для преси Президент Угорщини Лайош ШОЙОМ після переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами Президента Угорщини, чутливим питанням залишається постачання енергоносіїв до Угорщини. Він підкреслив, що Угорщина має надію, що Україна зробить все, щоб забезпечити Угорщину газом у повному обсязі, як це передбачають її зобов’язання перед Європейським Союзом.

У свою чергу Президент України В.ЮЩЕНКО зазначив, «Україна ніколи не буде тією країною, яка перекриє потік газу до Угорщини».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна вкотре безумовно підтверджує свої зобов’язання перед країнами Євросоюзу щодо транзиту газу через свою територію.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 до 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі робила винною Україну. Україна спростовувала всі звинувачення.