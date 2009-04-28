Угорщина підтримуватиме європейські прагнення України

Будапешт. 28 квітня. УНІАН. Угорщина має намір підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу для преси Президент Угорщини Лайош ШОЙОМ після переговорів з Президентом України Віктор ЮЩЕНКОМ.

За словами Президента Угорщини, його країна триматиме відкритими двері для набуття Україною повноправного членства в європейських структурах.

Президент Угорщини додав, що те саме стосується євроатлантичних прагнень України.

Л.ШОЙОМ зазначив, що Угорщина докладає багато зусиль для реалізації проекту «Східне партнерство». Також, за його словами, Угорщина підтримує розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та підтримує ідею підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію ще до кінця поточного року.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО зазначив, що інтеграція України до європейських та євроатлантичних структур є не тільки її інтересом, а й спільним інтересом Європейського Союзу та НАТО.