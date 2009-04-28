Богатирьова поїхала до Польщі

Київ. 28 квітня. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА відбула з дводенним робочим візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, метою візиту є обговорення з керівництвом польської держави широкого кола актуальних аспектів двостороннього співробітництва в політичній, безпековій та інших сферах, стану регіональної безпеки та важливих міжнародних питань.

Сьогодні Р.БОГАТИРЬОВА зустрінеться з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

На другий день візиту до Польщі передбачені зустрічі секретаря РНБО України з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ та міністром національної оборони Польщі Богданом КЛІХОМ.

Заплановані також переговори Р.БОГАТИРЬОВОЇ з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Александером ЩИГЛО. Очікується, що за результатами переговорів сторони підпишуть Заключне комюніке.

Під час перебування у Варшаві секретар РНБО України дасть інтерв’ю ряду провідних польських друкованих видань.