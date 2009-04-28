Україна та Угорщина організують спільлний митний контроль

Будапешт. 28 квітня. УНІАН. Україна та Угорщина домовились про організацію на своєму кордоні спільного митного контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу для преси Президент Угорщини Лайош ШОЙОМ після переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Зокрема, Президент Угорщини зазначив, що під час сьогоднішніх переговорів з В.ЮЩЕНКОМ вони досягли домовленості про організацію на україно-угорському кордоні спільного митного контролю.

У свою чергу Президент України нагадав, що раніше сторони домовились про організацію малого прикордонного руху на прикордонних територіях України та Угорщини.

За словами В.ЮЩЕНКА, така практика є гарним прикладом для інших держав-сусідів України.