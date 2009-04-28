Німці підтримають українські банки

Київ. 28 квітня. УНІАН. Німецький державний банк розвитку KfW оголосив про початок «Програми підтримки українських банків», на яку виділяється фінансування в обсязі 30 млн. євро.

Програма була представлена сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Основною метою програми є підтримка банків, діяльність яких зосереджена на малому та середньому бізнесі.

За словами директора бюро KfW в Україні Крістана ДЬОРНЕРА, кошти планується надати 3-4 українським банкам і для збільшення акціонерного капіталу, і у вигляді субординованого кредиту. Він не уточнив, яким саме банкам буде надано фінансування, проте зазначив, що остаточні рішення за програмою повинні бути реалізовані до 30 червня 2009 року.

К.ДЬОРНЕР заявив, що на сьогодні обсяг наданого KfW фінансування українським банкам становить 120 млн. дол. На сьогодні KfW співпрацює з ПроКредит Банком, Мегабанком, Банком «Південний» і Укрексімбанком.

Довідка УНІАН. KfW - державний банк, належить Федеральному Уряду Німеччини (80%) і німецьким Федеральним землям (20%). Є одним з найбільших банків Німеччини (активи на 1 січня 2008 р. - 376 млрд. євро).