Безпека в Європі має досягатися на позаблоковій основі

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Депутат Держдуми Росії Андрій КЛІМОВ переконаний, що безпека в Європі має досягатися на безблоковій основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Думаю, що в основі пропозицій (російського Президента Дмитра – УНІАН) МЕДВЕДЄВА є дуже важлива теза, що безпека в Європі не може бути досягнута на базі блокового підходу”, - сказав він, коментуючи пропозиції Росії щодо нової системи безпеки в Європі, висунуті наприкінці минулого року.

“Страшно подумати, що відбувалося б на Кавказі минулого літа, якби Грузія на той момент вже була б членом НАТО”, - додав російський депутат, зазначивши, що цю його думку поділяють багато політиків в Європі.

Іншою важливою тезою цих пропозицій, на переконання А.КЛІМОВА, є те, що безпека одного партнера в Європі не може досягатися за рахунок безпеки іншого.

Він наголосив, що будь-який блок спеціально чи ні починає шукати ворога.

“Якщо його немає поблизу його починають шукати за 10-15 тис. км. І це призводить до того, що ми маємо, наприклад, в Афганістані”, - сказав російський депутат.

Він також висловив переконання у тому, що Україна поза будь-яких блоків могла б стати додатковим фактором безпеки в Європі.