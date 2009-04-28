Роль міжнародних організацій, в тому числі НАТО, треба переглянути

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) вважає, що роль багатьох міжнародних організацій в сучасному світі має бути переглянута.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Мабуть, ми повинні думати, що НАТО є продуктом “холодної війни” і, як всі продукти “холодної війни” має бути трансформований”, - сказав він, коментуючи заяву депутата Держдуми Російської Федерації Андрія КЛІМОВА щодо того, що безпека в Європі має будуватися на позаблоковій основі.

Водночас, румунський депутат зазначив, що в нинішніх умовах, особливо в умовах фінансової кризи, мають бути реформовані МВФ, Світовий банк, а також ООН та ОБСЄ.