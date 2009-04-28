Росія занепокоєна коментарями щодо ”Східного партнерства”
Лавров не каже, які саме
Варшава. 28 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ занепокоєний деякими коментарями на тему нової ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».
«Мушу сказати, що нас непокояють деякі коментарі з ЄС на тему цієї ініціативи», - сказав він у вівторок в Люксембурзі.
С.ЛАВРОВ не уточнив, які саме висловлювання непокоять російську сторону, але сказав, що Євросоюз запевнив, що ця ініціатива не приведе до членства в об’єднанні країн-учасниць нової ініціативи, котра має бути втілена у життя 7 травня.
«Ми почули сьогодні чергові пояснення, що ЄС не має жодних прихованих мотивів пов’язаних з розширенням. Ми це взяли до відома та будемо чекати на розвиток подій», - сказав він.
С.ЛАВРОВ також висловив надію, що ЄС не використовуватиме «Східне партнерство» для створення «нових сфер впливу».
«Хочеться в це вірити», - сказав голова російського МЗС.
Міністр закордонних справ Чехії, котра зараз головує у Євросоюзі, Карель ШВАРЦЕНБЕРГ назвав «абсурдними» занепокоєння С.ЛАВРОВА.
«Ми досі дотримуємося думки, що не повинно бути жодних сфер впливу: ні для РФ, ні для нас», - сказав він.
«Безпідставними» побоювання російської сторони також назвав також Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Хав’єр СОЛАНА.
Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. Засновницький саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.
В цілому на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки виділено 600 млн. євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову і Україну.
У первинній версії документу ініціатива передбачала визнання перспективи членства в ЄС для країн учасниць «Східного партнерства», але в ході обговорень ця частина була видалена з кінцевого документа.