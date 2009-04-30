Швейцарська Roche готова збільшити виробництво Tamiflu

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Швейцарська Roche заявляє про готовність збільшити виробництва препарату Tamiflu, визнаного ефективним проти свинячого грипу.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на речника фармацевтичної групи.

“Ми можемо збільшити наше виробництво до 400 млн. доз на рік”, - цитує агентство представника Roche.

Водночас, речник зазначив, що для збільшення виробництва необхідно мати конкретні запити від країн чи організацій.

За словами речника Roche, в останні дні багато урядів контактували з групою, однак не уточнив ні кількості замовлених препаратів, ні країни, уряди яких зверталися до Roche.

Разом з тим, фармацевтична група вважає, що на сьогодні світ підготовлений краще, ніж завжди для боротьби з можливою пандемією грипу.

Roche також заявила про готовність у будь-якій момент часу надіслати 3 млн. доз препарату, якій вона добровільно пожертвувала Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) ще в 2006 році, і якій зберігається на складах в Швейцарії та США, однак поки не отримала відповідних замовлень від ВООЗ.

Як повідомляв УНІАН, Tamiflu – один з двох препаратів, що готувалися до боротьби з пташиними грипом і визнані ефективними для боротьби зі свинячим грипом, спалах якого зареєстровано в Мексиці. Інший препарат – Relenza – виробляється британською GlaxoSmithKline.