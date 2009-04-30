ВООЗ вимагає активізувати підготовку до пандемії грипу

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що всі країни мають негайно активізувати плани підготовки до можливої пандемії грипу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявила Генеральний директор ВООЗ Маргарет ЧЕН, представляючи своє рішення про підвищення рівня пандемічної загрози з четвертого до п’ятого.

“Країни мають залишатися у високому ступеню готовності через незвичний спалах хвороб типу грипу та серйозної пневмонії”, - заявила вона.

Гендиректор ВООЗ наголосила, що на цьому етапі ефективні та необхідні заходи мають включати в себе нагляд, раннє виявлення та лікування випадків, інфекційний контроль.

“Ця зміна рівня загрози є сигналом для урядів, міністрів охорони здоров’я та інших міністрів, фармацевтичної індустрії та бізнес-спільноти щодо того, що деякі дії мають бути зараз здійснені більш швидко”, - заявила М.ЧЕН.

“З позитивного боку, світ краще готовий до пандемії грипу, ніж будь-коли в історії”, - додала вона, зазначивши, що ця готовність пояснюється заходами, які здійснювалися у боротьбі з пташиним грипом H5N1.

Гендиректор ВООЗ також повідомила, що провела зустрічі з країнами-донорами, Світовим банком та іншими для мобілізації ресурсів, з виробниками антивірусних препаратів для оцінки їх можливостей та збільшення виробництва.

М.ЧЕН зазначила, що віруси грипу характеризуються високою швидкістю мутації та непердбачуваною поведінкою, тому найголовнішим питанням на сьогодні є питання щодо того, наскільки серйозною буде пандемія, особливо зараз, на початковому етапі.

“Ми не маємо відповідей на всі запитання, але ми отримаємо їх”, - наголосила Генеральний директор ВООЗ.

Як повідомляв УНІАН, ВООЗ підняла рівень загрози свинячого грипу до 5-го. Шостий рівень загрози означає пандемію.