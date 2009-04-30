НАТО вислало двох російських дипломатів

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. НАТО 29 квітня вирішило вислати двох російських дипломатів за шпіонаж.

Про це повідомляє сьогодні Financial Times.

Обох дипломатів вислали за причетність до скандалу, в результаті якого був засуджений естонський дипломат за передачу секретної інформації НАТО Росії.

За даними джерел видання в НАТО один з висланих дипломатів є сином Посла Росії при Євросоюзу Володимира ЧИЖОВА. Обидва дипломати працювали в місії Росії при НАТО, співпрацюючи з секретними службами Росії.

Джерела в НАТО зазначають, що обидва російських дипломати не були напряму пов’язані зі справою естонського дипломата, однак скандал спричинив стільки шкоди для безпеки Альянсу, що той змушений був відповідати жорстко.

Естонський дипломат Герман СІММ був засуджений у лютому до 12-ти років позбавлення волі. За даними розслідування, цей скандал став найбільшим в історії НАТО.

61-річний Г.СІММ передав понад 2000 сторінок інформації російській службі зовнішньої розвідки, повідомляє Financial Times.