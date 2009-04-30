У квітні інфляція в зоні євро становитиме 0,6%

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у квітні 2009 року (квітень-2009 до квітня-2008) в зоні євро становитиме 0,6%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У березні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,3%. До зони євро з січня 2009 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.