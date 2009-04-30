У березні безробіття в ЄС зросло

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. У березні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 8,9%, проти 8,7% у лютому 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у березні також зріс і становив 8,3% проти 8,1% у лютому-2009.

У березні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,8%).

Найвищий рівень безробіття у березні-2009 спостерігався в Іспанії (17,4%), Латвії (16,1%) та Литві (15,5%).

За даними Євростату, загалом у березні не мали роботи 14,158 млн. осіб в єврозоні та 20,154 млн. – в ЄС-27.

У березні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,2%, в ЄС-27 – 6,7%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.